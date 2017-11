De nuevo, Yunes arremete contra alcaldes electos de Morena

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-28-21:38:32 Coatzacoalcos Por segundo día consecutivo, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares arremetió contra los alcaldes electos de Morena

Por segundo día consecutivo, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares arremetió contra los alcaldes electos de Coatzacoalcos y Minatitlán, emanados del partido Morena, que no acudieron al arranque de los trabajos de rehabilitación de la carretera que comunica a ambos municipios, pese a que si fueron invitados con anticipación.



“Los temas de partidos son para las elecciones, no para el ejercicio de Gobierno, aquí habemos militantes de cuatro, cinco o seis partidos políticos, haciendo lo que tenemos que hacer que es trabajar por el bien de Veracruz, pero desafortunadamente los alcaldes electos de Coatzacoalcos y Minatitlán no quisieron o no les permitieron venir para constatar el inicio de esta gran obra, que era un reclamo generalizado de los habitantes del sur de Veracruz”, dijo el Gobernador Panista en su intervención ante los asistentes al evento.



En contra parte el Gobernador Yunes Linares se desvivió en elogios para la Diputada local de Morena por Minatitlán, Miriam Judith González Sheridam o “July Sheridam”, de quien dijo fue “de las que estuvo insistiendo con toda tenacidad, yo diría más que tenacidad casi con necedad para que esta obra se construyera y buena parte de los recordatorios familiares como aquí se dijo, también eran parte de la diputada González Sheridam”, lo que provocó algunas risas entre los asistentes.



“Esta es una muestra también de que viniendo de otro partido, en su caso, habiendo sido postulada por Morena, no está de acuerdo en posiciones radicales que simplemente son posiciones rupturistas, ella está de acuerdo en posiciones que impliquen el beneficio de la comunidad y que dejen a un lado los temas de Partido”, señaló el Gobernador en alusión a la presencia de la Diputada local de Morena en ese evento.



Apenas el pasado lunes el gobernador Yunes Linares también había arremetido contra alcaldes electos y en funciones que no asistieron a la reunión de Seguridad en donde se trató el tema de la instalación de las Policías Municipales en municipios de la zona sur y en donde ni Víctor Carranza de Coatzacoalcos, ni Nicolás Reyes Álvarez de Minatitlán, estuvieron presentes.