Desvíos en Turismo de Veracruz, por 829 mdp: Domínguez Armengual

El Secretario de Turismo y Cultura de Veracruz, Leopoldo Domínguez Armengual, dio a conocer que se han detectado irregularidades por un monto total de 829 millones de pesos, recursos que podrían haber sido desviados en la pasada administración



No obstante, refirió que no se han presentado las denuncias por esta cantidad debido a que están en proceso de estudio varios expedientes.



En su comparecencia ante la Comisión de Turismo del Congreso del Estado que preside la diputada Luisa Angela Soto Maldonado, y como vocal el diputado Vicente Benítez González, se le cuestionó al funcionario estatal sobre las denuncias e irregularidades que realizó la anterior administración.



El diputado del Partido Acción Nacional, José Luis Enríquez Ambell, preguntó al funcionario sobre empresas fantasmas y las denuncias que presentó la dependencia estatal.



Dijo que los desvíos de recursos en la Secretaría de Turismo durante la administración anterior podrían alcanzar los 829 millones de pesos, apuntando que ya ha presentado 18 denuncias aunque por un monto menor.



Al respecto, expuso que la dependencia a su cargo ya ha presentado denuncias penales por un presunto daño patrimonial de 135 millones 70 mil 703 pesos por diversas anomalías, entre las que destacan la falta de reintegro de recursos federales.



No podemos decidir en este momento si se presenta o no una denuncia, está en estudio una buena cantidad de dinero”.



Respecto a la localización de empresas fantasmas dijo que fueron 14 las que se detectaron con un probable daño a las arcas estatales de 135 millones de pesos.



Además, 495 millones de pesos que forman parte del total de 829 millones de pesos, se sustentan únicamente con facturas, sin la evidencia en el archivo contable de los expedientes correspondientes por supuestos servicios prestados de 2013 a 2016.



“Además hay 69 millones de pesos en cheques cobrados en efectivo por servidores públicos de los cuales no se cuenta con relación de pago o destino de estos recursos en los ejercicios fiscales 2014-2016, aunque por razón de secrecía tengo que guardarme sus nombres”.



Además, se detectó la falta de reintegro o comprobación de recursos federales a la SECTUR Federal por un monto de 130 millones de pesos en los ejercicios 2009-2015.



“Al momento, a esta fecha, la Secretaría ha interpuesto 9 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por la cantidad de 135 millones 70 mil 703 pesos con 23 centavos; 2 denuncias en contra de dos ex servidores públicos por irregularidades en la contratación de empresas no localizadas por un monto de 26 millones 463 mil 644.36 pesos.



“También 6 denuncias en contra de los ex servidores públicos que resulten responsables por la falta de reintegro y la comprobación de recursos federales por un monto de 95 millones 541 mil 414.87 pesos y una denuncia por presunto fraude en la contratación y prestación de servicios por un monto de 13 millones 65 mil 644 pesos”.



Informó que las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Servidores Públicos, ya que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se negó a entregar más recursos a menos que se denunciaran estas irregularidades.



Sobre el tema de los juicios civiles por incumplimiento de contrato por la anterior administración, informó que hay cinco juicios civiles que demandan el pago por 15 millones 392 mil pesos a la dependencia estatal.



“Corresponden a los servicios para la contratación de eventos como la Candelaria, Cumbre Iberoamericana, Cumbre Tajín y Quinto Informe de Gobierno de la anterior administración en el juzgado segundo de primera instancia de Veracruz”, añadió.



Puntualizó que hay un incumplimiento de contrato por un millón y medio, otra por seis millones de pesos, ambos por la Cumbre Iberoamericana 2014, en etapa condenatoria contra la Secretaría de Turismo contra una empresa que ha falsificado documentos.



Asimismo, existen facturas por 539 mil pesos, 220 mil 798 pesos, 14 mil 544 pesos, por concepto de servicios del Quinto Informe de Gobierno, campaña Tajín y Tlacotalpan 2016; falta de pago por 870 mil pesos, 406 mil pesos y 870 mil pesos, pero el juicio está por resolverse.



En el tema de reestructuración de la dependencia, Domínguez Armengual también mencionó que hubo 45 movimientos en el personal con su llegada a la dependencia estatal, todos trabajadores de confianza; así como la renuncia de cinco personas que no hay constancia de que hayan trabajado en la secretaría por lo que se cree que eran aviadores.