Dejan a su suerte a familias de Atzacan ante crudo invierno

Con el inicio de la temporada invernal, cientos de familias vulnerables a bajas temperaturas, han solicitado a autoridades de protección civil en Atzacan apoyos invernales, sin embargo desde hace ya varios meses han dejado de recibir todo tipo de apoyos de parte de la Secretaría, señaló el titular de protección civil, Guillermo Crescencio Jimenez.



"Ya desde el inicio de año se dejaron de recibir apoyos, se ha tratado de pedir y se han mandado oficios, pero por la situacion que se vive, no nos han enviado nada" comentó.



Dijo que ante estas circunstancias y a unos días de que concluya la administración municipal únicamente realiza recorridos en zonas vulnerables como Rosa Blanca, Capisayo y El Nogal, en donde refuerzan las recomendaciones a la población para evitar alguna contingencia.



"Principalmente que no salgan si no es necesario, que se abriguen bien y que no se expongan a los cambios bruscos de temperatura, sobretodo a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores de más de 65 años, porque son los que mas recienten en esta temporada" agregó.



Finalmente destacó que aunque no se han dado casos de muerte o intoxicacion por inhalacion de dioxido de carbono, siguen exhortando a las familias a no encender anafres o fogones al interior de sus hogares para calentarse, pues es sumanente peligroso.