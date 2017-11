INE discrimina a aspirantes independientes

El Instituto Nacional Electoral (INE) discrimina e impide que las personas alcancen las candidaturas independientes para competir en las elecciones del año próximo año 2018.



Fue la explicación que hizo el aspirante a candidato independiente para diputado federal por el 05 distrito, Joel Rigo Estrada al acusar que las autoridades electorales sólo benefician a los partidos políticos tradicionales mientras que a los demás les ponen trabas.



Rigo, como se hace llamar, explicó que la discriminación comienza desde la aplicación del INE, el cual no funciona en teléfonos de gama baja o aquellos que no sean smartphones, y que perjudica a un tercio de los habitantes de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla.



Otra de las causas son la desconfianza, el temor y desconocimiento de los ciudadanos ya que no existe una campaña de difusión de las personas que aspiran a competir un cargo público a través de las candidaturas independientes locales y distritales. Los medios de comunicación tampoco promocionan a los aspirantes, dijo.



"Tenemos un trabajo muy difícil qué hacer. Los partidos políticos nos llevan ventaja, nosotros no podemos hacer mas que este tipo de actividades para recavar firmas y aparte de que no hay recursos", reprochó Joel Rigo Estrada, quien instaló un módulo en el parque Benito Juárez para recavar las 4 mil 896 firmas que requiere a fin de inscribirse ante el INE.



El 17 de diciembre vence el plazo para presentar esas firmas ciudadanas.