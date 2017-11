Joven motociclista se impacta contra un taxi

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-28-02:20:43 Veracruz La joven motociclista derrapó luego de que un taxi se le cruzó en su camino.

Una joven que viajaba en una motocicleta por calles del primer cuadro de la ciudad sufrió un leve accidente tras caer de su unidad y hacerse algunos golpes por lo que fue auxiliada por socorristas.



Lo anterior sucedió sobre la Avenida Independencia esquina Rayón, por donde viajaba la agraviada con dirección hacia el Zócalo de la ciudad, pero se impactó contra un taxi en la intersección.



Fue una muchacha que viajaba en una moto color plata, la que se estrelló contra un taxi de la marca Nissan tipo Tsuru, marcado con el número económico 7864 y termino por derrapar algunos metros.



Testigos señalaron que gracias a que la muchacha no viajaba a alta velocidad, logró salir sólo con algunos golpes menores en el cuerpo, pero por precaución transeúntes en el lugar dieron aviso al número de emergencias.



Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar de los hechos y le brindaron los primeros auxilios a la joven, la cual para su fortuna no requirió ser trasladada a ningún hospital ya que sus lesiones no eran de gravedad.