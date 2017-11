Joven alvaradeño se suicida ahorcandose

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-28-02:15:36 Veracruz Su padre lo encontró colgado en el techo después de una noche de copas.

Un joven se quitó la vida ahorcandose en unas escaleras de su vivienda localizada en la calle prolongación Juan Soto de la colonia La Fuente del municipio de Alvarado.



Fue la mañana de este lunes que Carlos C. E., alertó a las corporaciones policíacas que su hijo Carlos Omar C. Z., de 29 años, había muerto.



Elementos de la Policía Municipal y Ministerial al llegar confirmaron tal situación y encontraron el cuerpo del joven sobre una cama.



Don Carlos dió a conocer que al subir a la azotea se llevó la sorpresa de ver a su muchacho colgado del cuello con una cuerda que ató al barandal de una escalera.



Rápidamente lo descolgó y lo llevó a la cama para brindarle los primeros auxilios, pero no logró salvarlo.



También informó que su hijo se encontraba la noche del domingo ingiriendo bebidas alcohólicas el solito y desconoce porque se quitó la vida.



Finalmente peritos criminalistas y el fiscal en turno realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento del cadáver, el cual fue llevado al Semefo de Boca del Río.