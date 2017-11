Consejo del IPE no cuidó dinero en el gobierno de JDO: Pensionados de UV

La reserva técnica del IPE se mermó en el gobierno de Javier Duarte, sin que los integrantes del consejo técnico lo impidieran, acusó la vicepresidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UV, Rocío Rodríguez Gilabert.



El consejo técnico del IPE fue omiso en la vigilancia de la reserva técnica, debió de haber cuidado el dinero, pero no lo hizo, deploró.



Respecto a la actuación de los integrantes del Consejo de Administración del IPE, respondió: "Yo ya no quiero hablar de eso. Ya he tenido problemas por eso. Yo creo que hubo de todo del Consejo Técnico, porque eran los que estaban de encargados de cuidar las finanzas".



—Ellos lo niegan.



"Claro que lo niegan, ni modo que lo vayan a aceptar. Hay mucho de fondo por ahí".



Por otra parte, Rodriguez Gilabert consideró que no es conveniente la autonomía financiera del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).



"Hay mucha controversia porque hay que considerar que no es conveniente, entonces se trata de hacer un concenso. En total somos como 29 mil pensionados; estamos todavía estudiándolo".



En ese sentido, la vicepresidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UV dijo que no existe un consenso sobre la propuesta.