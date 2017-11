De manera clandestina, venden pirotecnia por facebook en Moloacán

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-28-00:03:07 Moloacán Pese al riesgo que estos productos representan muchas son las personas que los venden de forma clandestina

En la conocida página de Facebook “Amigos de Cuichapa”, en el municipio Moloacán, usuarios han puesto a la venta una variedad de juegos pirotécnicos, los cuales es claro que sin importar el riesgo mantienen almacenados en sus casas.



Queda claro que para llevar a cabo la venta de este tipo de productos precisamente por el riesgo que representa su mal manejo, se requiere un permiso que extiende la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), sin embargo esto desde varios años atrás no ha importado a la ciudadanía de esta localidad, ya que son muchos quienes de forma clandestina se dedican a la venta de estos peligrosos productos.



Así también pese a estar a la vista y ser del conocimiento de las autoridades todos aquellos puntos en donde se venden, no han hecho nada al respecto, y es que en esa localidad no se ha realizado ningún operativo con el que se prevenga un trágico hecho.



Mediante la página, los usuarios han puesto a la venta variedad de fuegos pirotécnicos de enorme potencia al explotar, tal es el caso de “garra de tigre, palomas, carrilleras, cañones”, entre otros los cuales por su mal manejo se convierten en un serio peligro.



Cabe hacer mención que algunos quienes se dedican a la venta de estos productos, señalan que se abstienen de buscar un permiso por considerarlo innecesario, ya que argumentan que no venden grandes cantidades y resulta costoso.