Suspenden audiencia intermedia de líder de los 400 Pueblos

La primera videoaudiencia intermedia del líder de Los 400 Pueblos, César del Ángel, desde el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, fue suspendida por errores en el número de habitación y horario en el que se celebraría.



Tampoco había equipo técnico y no hubo médicos que avalaran el cambio de habitación del imputado.



La defensoría del líder de los 400 Pueblos acusó a la jueza de Control y Procedimiento Oral de los Juzgados de Pacho Viejo, Estrella Iglesias Gutiérrez, de actuar con dolo al cambiar el lugar para la celebración de la videoaudiencia.



La Juez de control solicitó que se realizara la audiencia en una habitación distinta del Centro de Alta Especialidad (CAE), de donde se encuentra internado el imputado, lo que provocó no se pudiera celebrar la audiencia.



Según la defensoría del líder del Movimiento de los 400 Pueblos, a cargo de Itzel Jurado Ortiz, César “N” se encuentra en la habitación 3005 y la juez llegó a pretender celebrar la audiencia en la habitación 3010.



La defensa acusó que la Juez pretendía realizar la videoaudiencia en otro lado para que el imputado no tuviera asistencia legal y en un horario distinto.