Disminuyen los casos de violencia contra mujeres en Coatzacoalcos: IMM

Las edades donde se presentan más situaciones de violencia sicológica, patrimonial y domestica, son entre los 18 a 70 años

Disminuyen los casos por diversos tipos de violencia en mujeres, contabilizando desde el año pasado y el que está por finalizar un total de 27, informó Minerva Yolanda Montoya Rojas, directora del Instituto Municipal de la Mujer.



Reveló que entre los principales casos que se han registrado son por violencia patrimonial y sicológica, al igual que la violencia domestica con sólo dos casos detectados y transferidos ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de Coatzacoalcos.



“Estos son muy importantes, porque aquí las mujeres se atreven hacer la denuncia, aunque muchas veces algo muy triste es ver y da pena que cuando son canalizados a la fiscalía ya no quieren hacerlo, porque solo quieren garantizar el recurso que les corresponde a sus hijos, como el alimenticio, o patrimonial”, lamentó.



Al mismo tiempo dijo que las edades donde más se presentan estas situaciones, son entre los 18 a 70 años.



“Es muy frecuente en mujeres jóvenes estos tipos de abuso, sobre todo en la etapa del noviazgo se da muchísimo, al igual que la relación de compañero-compañera, precisamente porque no conocen los diversos tipos de violencia que hay”, recalcó.



Expresó que las señales de violencia comienzan desde un jalón de cabello, empujón, o inclusive desde que la pareja le prohíbe amistades, o el estar monitoreando las llamadas telefónicas, ya que no se respeta el espacio personal que cada ser humano debe tener.



Manifestó que dichos casos han logrado detectarse gracias a las pláticas que imparten las diversas dependencias encargadas de llevar esta situación, ya que han realizado visitas en diversos planteles educativos del sector público.



“Por eso es muy importante que los jóvenes y no solo ellos sino parejas de diversas edades conozca y detecten situaciones básicas de violencia, ya que todo empieza así poco a poco y después las agresiones van subiendo de tono hasta llegar en casos extremos a los golpes”, puntualizó.