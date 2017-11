Pone Yunes en jaque a municipios en Veracruz que gobernará Morena Tweet El Gobierno de Veracruz podría entregar el control de las policías y no brindar ningún otro apoyo a los municipios que se nieguen a participar en las reuniones del grupo de coordinación Veracruz, amagó el mandatario Miguel Ángel Yunes Linares, en alusión a alcaldes electos de Morena Alvarado - 2017-11-27 17:35:39 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El Gobierno de Veracruz podría entregar el control de las policías y no brindar ningún otro apoyo a los municipios que se nieguen a participar en las reuniones del grupo de coordinación Veracruz, amagó el mandatario Miguel Ángel Yunes Linares, en alusión a alcaldes electos de Morena.



Los presidentes municipales en función de Minatitlán y Xalapa no asistieron hoy a una reunión a la que fueron convocados. Tampoco asistieron los electos de Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, emanados de Morena.



Les advirtió que en próximos días tomarán la decisión de qué pasará con dichos municipios.



"El grupo de coordinación valorará si ante la inasistencia y falta de compromiso de estas personas, de estos servidores públicos o futuros servidores públicos, si decidimos en reuniones posteriores, entregarles la responsabilidad a las personas que tomarán posesión el día primero de enero”.



Tras la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz con alcaldes electos y en funciones, el gobernador expuso que iniciando la próxima administración municipal se podría trasladar la responsabilidad por completo de la seguridad al municipio de Xalapa y algunos otros.



"Tienen que ver con la responsabilidad institucional más importante de un servidor público que es garantizar seguridad a sus ciudadanos", afirmó.









