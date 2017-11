Construyó Duarte pozos en Coatza que no están operando, señalan habitantes

Integrantes de la asociación “Ciudadanos Organizados en Lucha Coatzacoalcos” exigieron que se investigue a los responsables de la supuesta construcción de pozos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, con lo que se les prometió que se acabaría el problema de desabasto de agua, pues no están operando.



"Para ya no depender de la presa Yuribia el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, junto con el presidente municipal de Coatzacoalcos Joaquín Caballero, hicieron una inversión de 45 millones de pesos para la creación de pozos pero resulta que fue un fraude porque los pozos no están operando", recordó Israel Sansores.



En conferencia de prensa, remarcó que cuentan con información y videos de que aunque se hizo la inauguración muchos de los pozos no fueron construidos, lo que amerita una investigación de fondo.



"Nosotros ya fuimos al Congreso del Estado, dimos la información a los distintos grupos de los partidos políticos, como ciudadanos acudimos a la Fiscalía y en un momento más iremos a la Contraloría del Estado a llevar la información. Agotaremos todas las instancias", agregó.



Por su parte, Sandino Camacho Valenzuela pidió investigar la existencia de esos pozos, y de ser así se estudie la viabilidad de que sea agua para consumo humano, pero de no existir se finque responsabilidad legal a los presuntos defraudadores.



Asimismo exigieron que se realicen recorridos de verificación durante todo el trayecto de la tubería Acueducto desde la presa Yuribia hasta el Sistema de Distribución en Coatzacoalcos, con la finalidad de verificar el número de fugas y su reparación.



Además pidieron que se entreguen los estudios científicos y técnicos sobre la calidad de agua de los nuevos pozos perforados en el territorio de Coatzacoalcos y que han administrado agua a la población.



“En el caso que no existan esos estudios, se solicita que sean realizados de manera pronta y que se realice una investigación para determinar la responsabilidad de funcionarios que hayan hecho caso omiso a las fugas y desperdicio de vital líquido, debido a las imperfecciones de la tubería Acueducto así como de suministrar el vital líquido para el consumo humano”, apuntó.



Y es que lamentaron que pese a tocar puertas siguen padeciendo por el abasto del vital líquido, lo que es urgente resolver.