Legítima defensa no es ‘permiso para matar’ en Veracruz: abogados

El presidente de la Barra Veracruzana de Abogados, Armando Rivero Fortuna, dijo que existe desconocimiento de la población respecto de la legítima defensa lo que podría significar un riesgo.



Remarcó que en el Código Penal siempre ha existido la legítima defensa como una causa de incriminación penal excluyente de delitos.



"La legítima defensa no es un permiso legal para privar de la vida, no es un permiso para matar", abundó.



Sostuvo que esa situación preocupa a los juristas por lo que es necesario que se informe al respecto.



"Se tienen que hacer las investigaciones correspondientes. Se tiene que iniciar una carpeta de investigación por el delito de homicidio y en el transcurso de la investigación se tiene que ver si fue una legítima defensa. Si opera la exclusión del delito, llamada legítima defensa, esta persona quedará excluida del delito u obtendrá su libertad, mientras no", abundó.



Refirió que hay personas que le han expresado que ya pueden "matar a quien se meta a sus domicilios" en su defensa, lo que es falso y significa un gran riesgo para las familias.



Agregó que hay excepciones a la legítima defensa que también es necesario que se den a conocer, pues existe ignorancia en el tema.



"Hay que analizar si se utilizó un medio irracional para repeler la agresión de acuerdo con la necesidad. Si vemos que hay una persona que se mete a mí dominico con un palo o garrote y yo saco un arma de fuego y le disparo eso ya es algo irracional, si el individuo previó la agresión y pudo evitarla por otros medios legales y no lo hizo", remarcó.