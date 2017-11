Asesinato de alcalde de Ixhuatlán de Madero debe resolverse, exige Américo

El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, exigió que se dé con los responsables del asesinato del alcalde de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, y su esposa, así como tres acompañantes más.



En entrevista señaló que no era solo un edil sino también un ciudadano que fue víctima de la inseguridad en la entidad.



“Siempre será lamentable no porque sea alcalde, sino porque es un ser humano y no merecía terminar su vida de esta forma, era un hombre que le estaba sirviendo a su comunidad. He escuchado que las indagatorias van adelantadas y vamos a esperar que esto se cumpla y se investigue muy bien”, apuntó.



El edil xalapeño se dijo confiado en que los resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado sean positivas a fin de que se pueda tener justicia.



“Yo espero al igual que esperamos todos los presidentes municipales y toda la ciudadanía en general se dé con los culpables y se dé justicia para el presidente municipal”, abundó.



El edil dijo desconocer si hay más ediles relacionados con la banda delictiva que vende presuntamente láminas, despensas y cobijas extraídas de bodegas oficiales en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.