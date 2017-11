Salida de Meade afectará rumbo económico: Canaco

La salida de José Antonio Meade Kuribreña de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afectará el rumbo económico del país, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos región Xalapa (Canaco-Servytur) Gerardo Libreros Cobos.



En entrevista, reconoció que a los empresarios no les ha ido también económicamente hablando, pues ha habido muchos cambios, sobre todo en el tema fiscal.



Cabe recordar que este lunes presentó su renuncia a la SHCP Antonio Meade Kuribreña, quien buscará ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, en tanto el jefe del ejecutivo nombró a José Antonio González Anaya, exdirector de Pemex, al frente de la dependencia federal.



Al respecto, Libreros Cobos dio su voto de confianza al nuevo secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, pues dijo, cuenta con la experiencia suficiente en materia económica.



“Es una persona experta en el tema, que lleva muchos años en la Secretaría de Hacienda y en cuestiones financieras puede ser que no se resienta tanto, es parte del equipo del presidente de la República y bueno, esperamos que de aquí al cierre de la administración se puedan mejorar un poco las cosas”.



El representante de los empresarios xalapeños consideró que se buscará mantener la estabilidad económica del país, porque viene una época electoral y no les conviene que haya muchos exabruptos, además de que confió en la experiencia de González Anaya al frente de la SHCP.



Recordó que el nuevo titular de Hacienda ya pasó por el Instituto Mexicano del Seguro Social donde logró el saneamiento de sus finanzas, lo mismo que con Pemex.



“Aquí nada más es cuestión de aguantar de aquí al cierre del sexenio, el próximo año para que no haya mayores cambios, pero todo puede suceder”, finalizó.