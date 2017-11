Meade se perfila por el PRI en 2018; González Anaya, a SHCP

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-27-02:20:27 Imagen del Golfo

Crece la versión de que José Antonio Meade Kuribreña será el candidato del PRI y que el destape será oficial mañana.



Ayer estuvo a mediodía en Palacio Nacional acompañado de José Antonio González Anaya. Horas después, se trasladó a Los Pinos.



La reunión de los Jose Antonios en Palacio Nacional habría sido una especie de primer paso en la entrega recepción de Hacienda, cuya titularidad asumiría González Anaya. Queda pendiente la definición del próximo director de Pemex.



José Antonio Meade Kuribreña debe renunciar a su cargo para cumplir con las reglas de competencia que ha marcado el PRI.



Para ocupar la SHCP el presidente Peña Nieto estaría nombrando a José Antonio González Anaya, actual Director de Petróleos Mexicanos.



Se espera que de concretarse, este lunes el priismo nacional se pronunciaría por una candidatura de unidad, que los lleve fortalecidos al proceso electoral.



Sin embargo, no se descarta que más prospectos puedan también inscribirse en el proceso interno tricolor.





OSORIO DICE QUE NO VA; RELEVO EN PEMEX





El designado Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un comunicado a sus colaboradores que no será el candidato del PRI a la Presidencia de la República en el 2018.





Diversas fuentes, tanto de la dependencia de gobierno como de distintas instituciones federales en las que trabajan sus colaboradores, dieron a conocer que el funcionario público manifestó esta decisión luego de que se reuniera el viernes pasado de manera privada con el presidente de la república, Enrique Peña Nieto.



El director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings asumiría dirección de la paraestatal.