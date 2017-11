Deuda con docentes es del Gobierno Federal: SEV

Luego de la exigencia que hiciera personal docente del Centro Regional de Educación Normal (CREN) Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán por los adeudos de sus quincenas, la delegada regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) Emma Alicia Muñoz Remes indicó que ya se les hizo saber a los inconformes que este no comprende del gobierno estatal sino del federal, al ser con aportaciones de estas las que cubren sus pagos.



Externó que el recurso para pagarles a los docentes que aún no han recibido su quincena tiene que ser liberado por el FONE, siendo esté el responsable, ya que no corresponde al gobierno del estado, que hasta el momento ha cumplido con todos los pagos.



Apuntó que ya se ha estado dialogando con los docentes al respecto, quiénes han acordado esperar el tiempo necesario, siempre y cuando se esté trabajando las autoridades educativas para que inmediatamente se hagan los pagos.



La delegada puntualizó que este ha sido el único pago detectado, pues los inconformes manifestaron su molestia, sin embargo, no descartó que existan más docentes que esten en las misma condición.



Es de recordar que son 13 maestros del CREN en Tuxpan los que están a la espera del pago de sus dos quincenas, ya que sin notificación alguna, se les fue suspendido pero ahora se ha acordado que en próximos días se podrá liberar su pago.