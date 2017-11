El City logra once victorias consecutivas en la Liga Premier Tweet Inglaterra - 2017-11-26 18:57:10 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-27-00:57:45 Inglaterra Raheem Sterling le dio la victoria a los Citizens en la Jornada 13. (Foto: Getty Images) Once victorias consecutivas y contando para el Manchester City en la Premier League, esta vez ganando por marcador de 1-2 en cancha del Huddersfield dentro de la Jornada 13.



No fue el día más brillante para los Citizens, quienes necesitaron de un gol de Raheem Sterling en los últimos minutos para mantener su impresionante racha que les tiene en la cima del torneo inglés con 39 puntos, ocho más que su perseguidor y rival de ciudad, Manchester United.



De hecho, el modesto Huddersfield logró la ventaja en el marcador en el último minuto del primer tiempo con un autogol de Nicolás Otamendi, pero recién se reanudó el partido llegó el del empate vía penal por medio del Kun Agüero.



El calendario le depara dos partidos como local de forma hilada a los de Pep Guardiola y ambos parecen asequibles, primero ante el Southampton el miércoles y después contra el West Ham del Chicharito el día 3 de diciembre.







