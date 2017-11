Vive Veracruz situación dramática: Iglesia

Las situaciones dramática y dolorosas que se viven con tanta violencia sólo son muestra de la deshumanización que se está viviendo y en donde ya no hay temor de Dios, pues se atenta contra su creación más perfecta que es el hombre, indicó el padre Yael Cebada Tejeda, vicario de la catedral.



Ante los hechos que se siguen dando en la región, con una balacera reciente en Córdoba y otros delitos graves en otros municipios, incluido éste, el sacerdote reconoció que se vive una situación dramática.



"Es una muestra, muy lamentable y dolorosa, de que cada vez más nos estamos deshumanizando, y tan es así que parece que se no hace normal el escuchar, ver o leer notas de este tipo", indicó.



El vicario de la catedral recordó que en la Iglesia se está por entrar a un tiempo muy importante como es el Adviento, que prepara a los feligreses para la llegada de Dios y de reflexión en torno al alejamiento que algunos pudieran tener del Señor.



Destacó que la violencia tiene muchas formas, pues puede ser verbal, psicológica, contra la mujer u otros sectores, y esto es porque la persona ya no tiene un apoyo moral, su vida es ligera, pero ya se olvidó de que nadie tiene el derecho de quitar la vida a otros o de hacerles mal.



"Hacerle daño a alguien o quitarle la vida a alguien es usurpar el lugar de Dios, y es algo muy dramático", manifestó.



El sacerdote agregó que este panorama da tristeza, pero su solución no compete sólo a una instancia, sino a todos, y todos quienes escuchan la palabra de Dios tienen el deber de contribuir a que las cosas cambien.



Indicó que cada quién debe preguntarse qué le toca hacer para "ponerse la camiseta" y ayudar a superar esta etapa que se está viviendo en la historia.



Comentó que la tarea de cada quién es ser más sensible, más humano y defender los derechos de los demás.



Indicó que los cristianos tienen cada vez tareas más fuertes y para ello debe servir de ejemplo Jesús, que se encarnó para enseñar a todos a vivir de manera diferente.