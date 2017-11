Sexenio de EPN, el más violento: Analista

Con 24 mil homicidios y 18 mil ejecuciones hasta hace un mes en el país, Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el gobernante con el sexenio más violento después de la Revolución Mexicana y la Independencia, señaló Juan Hernández Mercado, analista político.



Recordó que en su momento, Peña Nieto señalaba que demostraría que "él sí sabía hacerlo", y hoy se ve que sí, pues las ejecuciones y homicidios se alejan por mucho de las 17 mil ejecuciones que hubo en el 2011 con su antecesor, Felipe Calderón.



Refirió que de acuerdo con cifras dadas a conocer por la organización no gubernamental Semáforo Delictivo Nacional, es este año se tiene un aumento de 23 por ciento en los homicidios dolosos en comparación con el 2016, 21 mil en ese entonces.



Agregó que conforme al sistema nacional de seguridad, de 18 mil 505 homicidios registrados hasta septiembre, 14 mil 513 corresponden a ejecuciones del crimen organizado, un crecimiento de 53 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, abundó.



"Sin embargo, como destacó Santiago Roel, director de esa ONG, lo grave no son tanto los números, sino el saber que México está inmóvil ante el gran fracaso de la estrategia de seguridad", puntualizó.



Hernández Mercado indicó que en el país son 27 estados los que van a la alza en el tema del crimen organizado, en donde van escalando lugares principalmente Colima, Guerrero, Baja California y Baja California Sur y Chihuahua, aunque los cinco estados con mayor índice de violencia son Nayarit, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo y Baja California.



El analista político agregó que por lo que respecta a Veracruz, tiene alerta roja en secuestro, extorsión, robo a negocios y violación, en tanto que está en alerta amarilla en robo a vehículo y lesiones.



Con todos estos indicadores, resaltó, es obvio que las estrategias en materia de seguridad no están funcionando ni de manera remota y mientras el vecino del norte diseña planes de gobiernos sumisos e incondicionales, México pone los muertos, compra las armas y paga las balas.