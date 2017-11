En su desesperación, policías de SSP detienen a joven cerca de Hidalgotitlán y no aparece

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-27-00:00:52 Zona Sur El joven agricultor Juan José Macedo Sánchez (23), tras ser detenido por la SSPE, desaparece

El joven agricultor Juan José Macedo Sánchez, de 23 años de edad, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de dirige Jaime Téllez Marié, es reportado por sus padres, como desaparecido desde el martes 21 de noviembre.



Macedo Sánchez, habría sido interceptado por una patrulla de la Policía Estatal, sobre el camino rural El Chichonal Nopalapa – La Esmeralda, en la zona rural de las inmediaciones de los municipios de Minatitlán e Hidalgotitlán, en éste último donde apenas el pasado lunes 20 de noviembre, fue asesinado el alcalde electo Santana Cruz Bahena, por un comando armado.



“A mi hijo me lo detienen entre las 13 y 14 horas del martes 21, un conocido fue quien me avisó que a mi hijo lo trasladaban en la batea de la patrulla y su motocicleta era manejada por un oficial”, informa su padre Javier Macedo Cortés, entrevistado por Imagen del Golfo.



Tras ser detenido, el joven minatitleco, fue llevado a la comandancia de la Policía Municipal de Hidalgotitlán, donde el miércoles; más de 24 horas después, llamó a sus padres y les informó que había sido encarcelado bajo la acusación de poseer un radio de comunicación y que los policías lo señalaban de traer consigo frecuencias de supuestos autodefensas, sin embargo nunca fue puesto a disposición ante alguna autoridad de Procuración de Justicia del fuero común ni federal.



El abogado que lleva el caso Enedino Salas, dijo que acudió a la comandancia de la PM de Hidalgotitlán y en el libro de registro, aparece el ingreso de Macedo Sánchez, por una falta administrativa; los mismos oficiales le aseguraron la salida del joven. Desde entonces Juan José, no aparece.



“Los padres temen que a su hijo le quieran imputar un delito que no cometió, o peor aun que se trate de una desaparición forzada, de cualquier manera sabemos que desde un principio la autoridad actuó mal”, alertó el litigante.



Al respecto, los padres ya presentaron la denuncia ante la Fiscalía del distrito judicial de Minatitlán por la desaparición del joven. Ante la falta de respuesta del Gobierno del Estado, pretenden dar vista al Gobierno Federal.



En los últimos días, el estado de Veracruz atraviesa por una ola de violencia, el último hecho es el homicidio del alcalde de Ixhuatlan de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, su esposa y otras tres personas más.