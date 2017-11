Setenta por ciento del presupuesto del IMSS en sur de Veracruz, a nómina

El 68 a 70 por ciento del presupuesto destinado a la delegación Veracruz Sur del IMSS, que es de alrededor de 7 mil millones de pesos, se va a nómina, puntualizó el delegado de la institución, Jorge Tubilla Velasco.



Indicó que aunque aún no saben de cuánto será el presupuesto que se les asigne el próximo año, sí espera un aumento en relación con el actual.



"Afortunadamente acabamos de tener la Asamblea General Ordinaria, la 108, nuestro director estuvo muy contecto para poder demostrar los logros, retos que se han tenido para el siguiente año, y dentro de esos estamos viendo que el instituto sigue mejorando a pasos adelantados su salud financiera, lo que es muy importante", expuso.



En ese tenor, consideró que le sorprendería saber que no hay un aumento presupuestal para el IMSS, por lo menos de 5 o 6 por ciento.



Mencionó que de ese total, el 68 a 70 por ciento se va a las nóminas para el pago del personal y las prestaciones, lo demás se destina a las adquisiciones, mantenimiento y todo lo que se tiene que hacer en la institución.



Tubilla Velasco comentó que son varios proyectos los que se tienen para el año que viene y entre estos están una unidad de cuidados intensivos neonatales, una unidad de cuidados intensivos para adultos, la remodelación y ampliación del "Naranjito", es decir, la UMF 52; la remodelación y ampliación de la 60.



"Tenemos el proyecto de ampliación de urgencias del hospital 8 de Córdoba, lo que es tremendamente necesario, y aunque es una gran cantidad de dinero la que se necesita, es lo prioritario, aunque también está el proyecto de un nuevo hospital en Minatitlán, el cual es muy necesario", destacó.



El delegado del IMSS en Veracruz Sur puntualizó que estas obras ya están aprobadas, aunque al momento los recursos no han alcanzado para sacarlas adelante.



Recordó que también está pendiente la construcción de la UMF en Coatzacoalcos, a la cual le hacen falta varios millones por asignar, lo que se espera hagan a inicios de año, pues es un compromiso presidencial, por lo que tiene que quedar lista en el 2018..