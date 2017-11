Trágico choque en carretera de Alvarado; un muerto

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-26-01:34:03 Alvarado

La noche de este viernes ocurrió un fatal accidente sobre la carretera federal 180 donde una camioneta particular se estrelló contra un autobús de pasajeros y una persona falleció de manera trágica.



Lo anterior ocurrió alrededor de las 10 pm en el tramo que comprende las localidades de Salinas y la camaronera en un lugar conocido como la gaviota perteneciente al municipio de Alvarado.



Testigos señalaron que el conductor de una camioneta de la marca Mitsubishi tipo L200 circulaba por la mencionada pista a exceso de velocidad, por lo que no tuvo tiempo de frenar cuando vio el autobús.



La segunda unidad mencionada se trata de un camión de pasajeros de la línea TRV con número económico 3011, el cual aparentemente se atravesó de forma indebida en el camino y la camioneta se le estrelló en un costado.



Fue tal el impacto que el conductor no sólo quedó prensado entre los fierros retorcidos, sino que además falleció debido al estallamiento craneal, pues quedó decapitado tras el volante, pero su copiloto logró salvarse.



Al lugar se presentaron bomberos conurbados para realizar las maniobras de rescate, luego de que otros automovilistas que se percataron de los hechos dieron aviso al número de emergencias.



Momentos más tarde se supo que el occiso respondía al nombre de Michelle cruz Toledano de 29 años de edad, originario de Boca del Río, quien además fungía como director del plantel educativo ICATVER en Alvarado.



Asimismo su acompañante era el señor Javier Vega Mazin de 38 años de edad originario de Veracruz, el cual logró ser rescatado y trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Andrés Tuxtla.



Elementos de la Fiscalía Regional y la Policía Ministerial ordenaron el levantamiento del cuerpo y el retiro de ambas unidades al corralón correspondiente, mientras que el chofer del camión se dio a la fuga.