Detienen a policía privado atropellar panadero en Acayucan

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-26-00:47:08 Acayucan Carlos Manuel Rodríguez permanece en grave estado de salud en una clínica particular Juan J. S. D., elemento de la empresa de seguridad privada Mercurio, permanece detenido en las instalaciones de la sub coordinación de la Policía Naval de Acayucan a disposición de la Fiscalía de delitos diversos de la Unidad integral de procuración de justicia, en espera de que se resuelva su situación jurídica al haber arrollado a un panadero originario de Minatitlán.



El percance ocurrió en la noche del pasado viernes en la carretera Costera del Golfo a la altura de la colonia Los Gavilanes, en este municipio.



El lesionado, Carlos Manuel Rodríguez de 16 años de edad, se trasladaba en una motocicleta por la Carretera Costera del Golfo al momento de ser impactado por alcance por el automóvil de seguridad privada de la empresa Mercurio, que era conducido por Juan José Santander Domínguez.



El lesionado permanece en grave estado de salud en una clínica particular de esta ciudad con múltiples fracturas, por lo que no se ha podido la llegada de un arreglo económico entre las partes, según se dijo.