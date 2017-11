Estudiantes del Cobaev 04 marchan contra violencia hacia las mujeres en Agua Dulce Tweet Más de 300 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), plantel 04, participaron en una marcha realizada este sábado, en el marco del Día Internacional de la no violencia a la mujer Agua Dulce - 2017-11-25 18:09:44 - Miguel Ángel Rodríguez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-26-00:10:18 Agua Dulce Más de 300 estudiantes participaron en la marcha éste sábado Más de 300 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), plantel 04, participaron en una marcha realizada este sábado, en el marco del Día Internacional de la no violencia a la mujer.



Los estudiantes participaron con los tutores grupales, quienes portaban cartulinas y lonas donde se leían frases como: “no más violencia a la mujer”, “Basta, párale a la violencia”, entre otras, jóvenes que portaban algún distintivo morado y globos.



Fue alrededor de las 9:20 horas, cuando los contingentes iniciaron el recorrido en el primer cuadro de la ciudad y concluyeron en la plazoleta a Morelos.



Durante el recorrido se repartieron más de un mil 200 trípticos informativos y de concientización, además de fomentar la denuncia en este tipo de casos.



El evento fue coordinado por programa Dies-Construye-T, el cual es dirigido por el maestro, Antonino Hernández Monroy, además del grupo de jóvenes emprendedores, el apoyo de docentes y directivos.



Con la marcha, concluyó la jornada de concientización, la cual durante esta semana, se efectuaron un total de tres conferencias sobre la no violencia contra la mujer, impartida por la psicóloga, Natividad Alfonso Córdoba, en la cual asistieron un total de 550 alumnos.

