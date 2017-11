La política mexicana es una tragicomedia, asegura Laura Esquivel en Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-26-00:03:52 Coatzacoalcos La legisladora Laura Esquivel, considera que los mexicanos si están leyendo

La escritora y legisladora del partido político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Laura Beatriz Esquivel Valdez, calificó como una “tragicomedia” a la política mexicana, donde los actores políticos hacen humor involuntario con resultados trágicos, porque hay mucho dolor y muerte.



“Estoy convencida de que los mexicanos si queremos un cambio, hay que saber leer la realidad, si la gente hiciera un poquito de esfuerzo pequeño podría descubrir que es lo que está a fondo”, comentó.



Consideró que en las elecciones presidenciales del 2018 los mexicanos serán muy difíciles de engañar, porque los están subestimando, pues cuando pasa una crisis aparece el verdadero mexicano, poniendo como ejemplo el reciente sismo del mes de septiembre.



“Todos sabemos que van a recurrir a la guerra sucia, todos sabemos que van a querer comprar el voto, todos sabemos que ellos están convencido que nuestro interior la voluntad esta fracturada, todos somos cineastas y estamos escribiendo ha diario nuestra película, un pueblo oprimido deja de ser así cuando hace al opresor de lado”, declaró la legisladora.



“Me siento una persona muy responsable, muy consciente de lo que está pasando en el país, y yo hace años decidí cuando Andrés Manuel me invitó a participar, deje por un lado mi actividad como escritora, porque de que me iba servir en mi casa tranquilamente escribiendo, si el país se está cayendo a pedazos, era mi responsabilidad, participe y estuve al frente de la dirección general de Cultura en Coyoacán”, expuso la guionista.



En su visita a las oficinas de Diario del Istmo, la secretaria con la comisión de Cultura, consideró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganara la Presidencia de la Republica en las elecciones del próximo año, y destacó que la participación de las mujeres en Morena ha ido en aumento.



Esquivel Valdez, estará el próximo fin semana presentado en Guadalajara un audio libro, donde al mismo tiempo los asistentes podrán estar tejiendo, al momento que escuchando una de sus obras que habla sobre el tejido.



Además dijo que no coincide con las cifras de organizaciones que dicen que los mexicanos en promedio están leyendo 3.5 libros por años, porque si leen, solamente que no tienen acceso a adquirir las obras literarias, y recalcó que les falta muchas cosas a los políticos mexicanos, entre ellas leer.





PRESENTA TRILOGIA EN COATZACOALCOS



Este fin de semana, la reconocida escritora mexicana, realizó en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, la presentación de trilogía literaria, compuesta por los libros “Como agua para chocolate”, “El diario de tita” y “Mi negro pasado”, siendo esta última obra enfocada a hablar sobre la defensa de la independencia femenina, y la mejor receta contra los males de nuestros días, el desarraigo, la obesidad y el consumismo vacio.



“Todo el problema en mi negro pasado, tiene también que ver con la raza negra, que en este país ha estado muy olvidada, casi nadie la reconoce ni habla de ella” expresó la autora.



Entre otras obras que ha escrito se encuentra la “Ley del Amor”, “Intimas Suculencias”, “Estrellita Marinera”, “El Libro de las emociones” y “Malinche”, lo que le ha llevado a ganarse diversos premios, como en 1991 con su primer libro “Como Agua para Chocolate”, cuya historia la catapulto a la fama, pues este ejemplar ha sido traducido a 36 idiomas y permaneció por más de un año en la lista de best sellers del New York Times, al vender más de 7 millones de copias alrededor del mundo.