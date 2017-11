Habitantes de la Sierra de Soteapan preparan bloqueo Tweet Para este lunes, se prevé el bloqueo de la carretera transístmica a la altura de la desviación de Oteapan, con la participación de ciudadanos de los 4 municipios de la Sierra principalmente, para protestar por las altas tarifas de la luz, contra los medidores digitales y por la no instalación de empresas mineras en esa zona indígena Jáltipan - 2017-11-24 18:44:02 - Mirna Hernández / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Mirna Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-25-00:44:54 Jáltipan Para el lunes se prevé bloqueo carretero a la altura de la desviación de Oteapan, por habitantes de la Sierra de Soteapan. Para este lunes, se prevé el bloqueo de la carretera transístmica a la altura de la desviación de Oteapan, con la participación de ciudadanos de los 4 municipios de la Sierra principalmente, para protestar por las altas tarifas de la luz, contra los medidores digitales y por la no instalación de empresas mineras en esa zona indígena.



La convocatoria fue lanzada por los diferentes grupos de la resistencia contra las altas tarifas en Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Sotepan, además de Zaragoza, Oteapan y Chinameca, teniendo como punto de concentración la desviación de Tonalapan, para luego trasladarse a la carretera transístmica a la altura de la desviación de Oteapan, en donde se prevé se realice el bloqueo.



La movilización es para protestar por las altas tarifas que viene cobrando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) principalmente en esos municipios indígenas, donde la familia por su precaria situación económica carecen de aparatos electrodomésticos, pero aún así pagan tarifas exageradas, lo que no debe ser pues Veracruz es un estado generador de electricidad.



Otra demanda de esta movilización son los medidores digitales, ya que está demostrado que provoca un aumento en el consumo de la electricidad; además protestarán contra el proyecto de las empresas mineras, ante el fuerte rumor de que se instalarán próximamente en esta zona de la Sierra de Santa Martha.

