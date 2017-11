Beneficiadas 300 mil familias veracruzanas con programa alimentario de SEDESOL

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-25-00:40:22 Xalapa Indira Rosales San Román, titular de Sedesol, compareció ante diputados como parte de la glosa del primer informe de gobierno

En la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz (SEDESOL) Indira de Jesús Rosales San Román, con motivo de la Glosa del Primer Informe, las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura preguntaron en relación a la forma de operar del Programa Veracruz Comienza Contigo, el padrón de beneficiarios, las acciones paralelas para combatir los índices de pobreza y marginación, entre otros.



En su exposición, la funcionaria detalló que el Gobierno del Estado ha logrado el orden en el programa Veracruz Comienza Contigo y a la fecha atiende a más de 300 mil familias y una proyección de incrementar a 600 mil las familias beneficiadas en diciembre próximo.



La Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional, integrada por los diputados Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, presidente; Marco Antonio Núñez López, secretario y Miriam Judith González Sheridan, vocal, dio inicio a las 17:11 horas la comparecencia; previamente hicieron del conocimiento de la funcionaria el reglamento a seguirse.



En la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Antonio Núñez preguntó de dónde se obtienen los recursos del programa Veracruz Comienza Contigo (VCC) y en cuántos municipios se atendió a viviendas que tenían piso de tierra y cuál es la meta en este ramo para 2018.



La secretaria respondió que los recursos del programa VCC son derivados de un convenio con el DIF Estatal y que las acciones de mejoramiento de vivienda (pisos firmes) son en 59 municipios clasificados como Zona de Atención Prioritaria, abarcando 279 localidades. Abundó que esta actividad prevé una inversión de 166 millones de pesos (MDP) y para 2018 se proyectan 15 mil acciones más.



A la segunda intervención del diputado Marco Núñez, en relación al arrendamiento de vehículos, la secretaria contestó que esta acción se implementa debido a que recibieron la dependencia con 23 vehículos, y que de éstos únicamente tres funcionaban, por lo que resultaba más barato rentar unidades.



La diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Miriam Judith González Sheridan, preguntó en relación al programa “Contigo Migrante”, cómo ha sido la transferencia de recursos a las ocho zonas metropolitanas en el año y las acciones de combate a la pobreza y atención a grupos indígenas, en especial del Municipio de Uxpanapa, así como el monto total para este año del programa VCC.



La titular de SEDESOL enfatizó que en las ocho zonas metropolitanas está más del 50 por ciento de la población. El Fondo Metropolitano fue de 49 MDP y se instalaron los Comités de Zonas, se revisaron los proyectos y en este momento se espera la validación para iniciarlos. Dijo que la Secretaría implementa un programa integral con diversas instancias para el combate a la pobreza.



Abundó que en el Uxpanapa hay familias que reciben becas y un programa alimentario. Se comprometió a entregar un informe sobre las familias beneficiadas. En el programa de migrantes expuso que las atiende la Secretaría de Gobierno y que su dependencia apoya con algunos comedores.



Del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Janeth Garcia Cruz cuestionó sobre el monto erogado por la SEDESOL en servicios personales, materiales y suministros; a qué se debió el ajuste de más de 600 MDP, las obras de inversión pública y las obligaciones de los beneficiarios del programa VCC al ser inscritos en el padrón.



La funcionaria contestó que el ajuste se debió al plan de austeridad aplicado por el Gobierno del Estado. Informó que al recibir la SEDESOL tenían una orden de desalojo del edificio debido al incumplimiento con el pago de renta y –agregó- que todos los productos de los programas son totalmente gratuitos y no como anteriormente que las instancias pedían una cuota de recuperación.



Del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la diputada María Adela Escamilla Moreno preguntó sobre el estado que guardan los comedores comunitarios y las irregularidades que encontró en ellos al llegar a la SEDESOL.



La respuesta de la secretaria fue que con el apoyo del DIF estatal llevaron a cabo una auditoría para verificar que todos los comedores estén empadronados y esta administración entrega únicamente a los inscritos. Indicó que presentaron 12 demandas por empresas “fantasma” y 7 denuncias por pagos virtuales.



El diputado Fernando Kuri Kuri, del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, preguntó sobre el criterio para determinar que una despensa alcanza para cubrir un mes las necesidades alimentarias de una familia y –subrayó- que con los recursos de la dependencia pudo haberse construido obras de drenaje y agua potable, así como mejoras a la vivienda y los servicios básicos.



La funcionaria contestó que el apoyo alimentario se entrega a 300 mil familias y se espera duplicar esta cifra próximamente. Destacó que los criterios para la alimentación son los establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del DIF Nacional y –destacó- representa una acción de responsabilidad social, pues los productos alimentarios deben ser para un sano desarrollo de las familias.



El diputado, Juan Manuel de Unánue Abascal, del PAN, cuestionó sobre dónde se encuentra el padrón de beneficiarios y quién puede acceder a él, además de cuál sería el presupuesto que necesita Veracruz para erradicar la pobreza; la secretaria refirió que a través del portal de internet de su dependencia se puede acceder y por la Ley de Transparencia y Acceso a la información todo ciudadano puede consultarlo, referente al monto para erradicar la pobreza mencionó que esa es el objetivo final de la dependencia.



Fernando Kuri Kuri, legislador de JPV, pidió el presupuesto basado en resultados que ejerce Veracruz, la titular de la SEDESOL indicó que a través del Portal de Transparencia de la Secretaría se puede encontrar dicha información, además de acordar que se enviará la información detallada en un plazo no mayor a 48 horas como lo marca la Ley.



Asimismo el diputado Ernesto Cuevas Hernández de JPV, requirió información sobre el caso de un empleado que fue señalado por malversación de recursos en Puente Nacional, y qué sanciones ha recibido; Rosales San Román respondió que esa persona fue promotor de ese Municipio, y que al momento de descubrir las acciones, fue cesado de la dependencia y fue el Órgano Electoral el que procedió legalmente.



La legisladora María Josefina Gamboa Torales, del PAN, comentó si existe alguna diferencia al entregar apoyos con los delegados federales y estatales, a lo que la secretaria refirió que cualquier veracruzano puede acudir a la entrega de diversos programas, como Veracruz Comienza Contigo.



Juan Nicolás Callejas Roldán, diputado del PRI, solicitó detalles sobre el costo real de cada canasta que se entrega con el Programa Veracruz Comienza Contigo, cuántas canastas faltan por entregar y quiénes son los proveedores, Rosales San Román afirmó que es necesario que las familias veracruzanas cuenten con alimento en su mesa.



Abundó que a la fecha las despensas son adquiridas a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ejerciendo un monto de 761 millones 767 mil 169 pesos, entre desayunos y comidas frías y calientes.



A las preguntas del diputado del PAN, Gregorio Murillo Uscanga, en relación al incremento del padrón del programa VCC en 2018 y en cuál región del Estado tiene mayor presencia, la secretaria contestó que este año se logró incrementar el número de familias debido al ahorro presupuestal de este Gobierno y no descartó la posibilidad de aumentar la cifra de beneficiarios para 2018. Añadió que la cobertura de canastas alimentarias es en municipios de alta y muy alta marginación y en zonas consideradas como de alta prioridad.



La diputada del PRD, Dulce María García López, preguntó sobre las acciones de SEDESOL para cambiar la política asistencialista que se vivía en la anterior administración; a lo que la funcionaria indicó que, además de la entrega de apoyos alimentarios, de manera paralela se trabaja con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATVER) para brindar cursos gratuitos y de esta manera combatir la política asistencialista.



El legislador del PAN, Tito Delfín Cano, agradeció la atención brindada por la SEDESOL y la forma en que ha conducido los trabajos de esta dependencia para combatir los índices de pobreza y marginación.



Del PRI, el diputado Ángel Armando López Contreras, preguntó el monto total de lo erogado por la renta de vehículos para llevar a cabo el programa VCC, a lo que la secretaria Indira Rosales reiteró que decidieron rentar debido a que el parque vehicular de la dependencia era inservible y –enfatizó- que el costo fue de 17 millones de pesos y en junio hicieron un aumento del 20 por ciento, permitido por la ley. Añadió que Custom Performance S. A de C.V es la empresa proveedora del servicio.



A las posturas del diputado de MORENA, Rogelio Arturo Rodríguez García, en relación a la forma en que el Gobierno de Veracruz ha decidido llevar a cabo la política asistencial alimentaria, la secretaria contestó que en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado está etiquetada la partida de recursos y la SEDESOL únicamente lo coordina. Expuso que será el órgano correspondiente quien determine si ha incurrido en alguna ilegalidad.



El legislador de MORENA, Isaías Pliego Mancilla, cuestionó si hay algún proyecto para que las viviendas que se otorgan sean de calidad, a lo que la servidora pública destacó que no son viviendas, sino cuartos dormitorios que buscan combatir el hacinamiento. Anunció que esperan en 2018 realizar obras de electrificación en zonas de mayor carencia.



Por último, la diputada del PRD, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, tras reconocer el trabajo de la titular de la SEDESOL, preguntó sobre la existencia de un censo de familias perjudicadas por las recientes lluvias en la zona de Santiago Tuxtla y el apoyo que se les brindará, a lo que la secretaria respondió que si hay un censo, el cual arrojó datos de quienes perdieron la vivienda total y se contempla el apoyo para la rehabilitación.



A las 21:43 horas la diputada Yazmín Copete agradeció la asistencia de la secretaria Indira Rosales y concluyó la comparecencia.