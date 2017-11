Motociclistas exigen seguridad en carreteras del Sur de Veracruz

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-25-00:35:39 Minatitlán Entre Minatitlán y Cosolecaque, los amigos de lo ajeno se llevan casi seis motociclistas a la semana, recriminan.

Dispuestos a enfrentar a delincuentes advierten la Unión de Propietarios y Choferes de Motocicletas en la zona sur, que este viernes mediante una caravana demandaron seguridad para Cosoleacaque y Minatitlán, ante la ola de robo que ha atacado a este sector, con casi seis hurtos a la semana.



De acuerdo a lo que declara el representante de esta unión que encabezo el recorrido desde la colonia Rosalinda, Eucario Santos Herrera, expresó “nos estamos manifestando los particulares, los pequeños comerciantes y los cobradores, por los continuos robos con arma blanca y de fuego”.



Detalló “la semana pasada en un día se robaron cuatro, en otro punto se robaron dos, en una semana, si ven las motos que traemos ya no son de lujo, ni nuevas, son antigüitas y ya nada más se van componiendo”.



Refirió que una motocicleta nueva, ya sea propiedad o sea del patrón enseguida se las quitan, los persiguen, los intervienen con arma en mano. Aunque la mayoría ha denunciado y han recibido el “apoyo” del Mando Único, en la mayoría de los casos, las unidades no se recuperan.



Les ha quedado claro que por táctica de los delincuentes lo que hacen es meterse a un domicilio, y pese a que los propietarios la ubiquen, no pueden entrar, porque entonces “un ciudadano incurre en un delito”.



Al recurrir a la autoridad para interponer su denuncia “es todo un trámite para que pueda salir la orden de investigación” para eso ya pasaron dos o tres días, tiempo suficiente para que desaparezca por completo el vehículo.



Es por ello que los casi cincuenta pilotos de las unidades de dos ruedas hacen el llamado a las autoridades competentes, para que se implementen retenes entre otras estrategias de seguridad y se frene a la delincuencia que está azotando la zona sur.



En su recorrido los inconformes se plantaron frente al Palacio Municipal, cerrando por algunos minutos el acceso a la calle Miguel Hidalgo, luego continuaron su camino para hacer entrega de un oficio girado al delegado de Seguridad Pública y al coordinador del Mando Único.