IMSS abre investigación en Agua Dulce por negar atención a una niña Tweet Este jueves por la tarde mediante un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalo que se abrió una investigación ante la denuncia ciudadana en donde el pasado sábado 18 de noviembre, una derechohabiente junto a su hija quien se había golpeado la cabeza en este municipio, se le negó el servicio en la UMF 53 ya que la enfermera de guardia le señalo que no traía su carnet, a pesar de que madre le señalaba que tena su número de afiliación ya que ella era la titular Agua Dulce - 2017-11-24 18:31:16 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-25-00:32:04 Agua Dulce El comunicado que el IMSS regional dio a conocer que se investigara la negativa de atención que recibió una madre y su menor en el área de urgencias en Agua Dulce. Este jueves por la tarde mediante un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalo que se abrió una investigación ante la denuncia ciudadana en donde el pasado sábado 18 de noviembre, una derechohabiente junto a su hija quien se había golpeado la cabeza en este municipio, se le negó el servicio en la UMF 53 ya que la enfermera de guardia le señalo que no traía su carnet, a pesar de que madre le señalaba que tena su número de afiliación ya que ella era la titular.



Con el número de folio 6838-17 y fechado el 23 de noviembre señala como título, “IMSS de Veracruz sur inició investigación sobre la negativa de atención a menor de edad en la UMF 53”, en donde por medio del corporativo Imagen del Golfo la contraloría del IMSS logro obtener los datos de la madre y de la menor para contactarse con ellos y pedir una disculpa y señalarle que el médico y director de la unidad en Agua Dulce esperaban a la niña para realizarlas evaluaciones correctas.



El comunicado señala “La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, informa que inició una investigación al personal del área de urgencias de la Unidad Médica Familiar (UMF) número 53 que negó el servicio médico a una menor de edad por la falta de carnet, con el fin de deslindar responsabilidades”.



Por lo que compete a la atención médica de la menor, el día de mañana tiene cita en la UMF No. 53 para realizarle una valoración integral, finaliza el comunicado en donde el IMSS se compromete a investigar la falta de atención en sus trabajadores, por su parte la madre de la menor agradeció a este medio el poder narrar lo sucedido señalando que ojala ninguna familia de Agua Dulce, vuelva a recibir un mal trato en este tipo de dependencias en donde los trabajadores y sus familias deben de ser su prioridad. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario