DIF de Agua Dulce se deslinda por robo de despensas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-25-00:27:51 Agua Dulce Uno de 10 documentos sellados y firmados por el sub agente que presento el DIF municipal en su página del Dif. Luego de acusaciones en redes sociales por parte del sub agente municipal de la congregación de Tonalá Guillermo González Mayo, sobre las despensas que presuntamente no llevo el DIF de Agua Dulce a la escuela Leona Vicario, desde que inicio la administración, este viernes por medio de un boletín, el sistema DIF presento varios documentos en donde el sub agente sello y firmo de recibido la ayuda pero al parecer nunca la entrego.



Los datos señalan que el pasado miércoles 22 padres de familia de la mencionada escuela se acercaron la presidenta del DIF Nery Segura Bolainas, para mencionarles que el apoyo que entregaba era insuficiente ya que desde la presente administración, las despensas que da la institución no llegaban, por lo que la presidenta señalo que todo se había entregado al sub agente González Mayo.



Esto desató la furia del sub agente quien en redes sociales señalo a la presidenta de mentirles a sus congregados, señalando entre otras cosas que no había recibido las despensas, que el gobierno mentía ya que nunca tuvo en sus manos tales víveres.



En respuesta a esta publicación este jueves por la tarde la presidenta del DIF así como la institución presento una serie de documentos firmados y sellados por el mismo sub agente y el director de la escuela Leona Vicario, quien al parecer con engaños firmo la documentación, en donde desde el “bimestre marzo-abril 2014 al mes de noviembre del 2015, se le entregaban al subagente Héctor Guillermo González Mayo, y que consistían en 4 cajas (2 cajas #1 y 2 cajas #2), con un costo de recuperación estipulado por la administración estatal anterior de $110 por caja #1 y caja # 2, el pagaba $220 por las 4 cajas; actualmente en la administración estatal son gratis”, sustentando con fotografías de los oficios.



El boletín señala “subagente González Mayo se comprometió y formo el comité en un espacio que tiene en la sub-agencia, para realizar los desayunos y llevarlos a la escuela, por lo que el día miércoles la presidenta se enteró, que con mentiras y con promesas de gestión de estos desayunos el subagente consiguió que el director le firmara y sellara documentación, misma que entrego al DIF, como comprobante de recibo de dichas despensas, y los desayunos nunca fueron entregados a los alumnos de la escuela”, afirma la institución.