Encontraron en Sedema irregularidades por 91 mdp

La Secretaria del Medio Ambiente (Sedema) Mariana Aguilar López, dio a conocer que a su llegada a la dependencia encontraron irregularidades por el orden de los 91 millones de pesos, además que la Federación exige se devuelvan 48 millones de pesos que no fueron radicados a la dependencia a cargo de Víctor Alvarado Martínez.



En lo que fue la comparecencia de esta mañana ante diputados locales integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que preside la diputada de Morena, María del Rocío Pérez Pérez, la funcionaria estatal explicó que fue la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de la pasada administración la cual no canalizó los recursos a la Sedema.



Recordó que tuvieron que pasar seis días para que ella y su equipo, luego de la toma de protesta el pasado 1 de diciembre del 2016, pudieran realizar la entrega- recepción, una vez que en aquel entonces la dependencia estaba bloqueada por concesionarios de Centros de Verificación Vehicular.



Mariana Aguilar expresó que se adeudan 43 millones de pesos a las empresas ejecutoras de proyectos y que no se ministraron.



“La secretaría de Finanzas no había entregado algunos recursos a la Sedema y presentamos una denuncia el 23 de febrero ante la Fiscalía Especializada relacionada con hechos de corrupción, encontramos en esta investigación lo relacionado con el anexo del Ramo 16 del presupuesto de egresos de la federación para el año fiscal 2010”.



Mencionó que en coordinación con la Semarnat se creó una mesa de conciliación por programa, con la finalidad de ver qué es lo que tenían y qué estaba extraviado, por lo que pudieron hacer la solventación de algunos recursos con la documentación que encontraron.



Expuso que se envió documentación a la Contraloría del Estado sobre el tema del recurso faltante para saber si eran objeto de denuncia o faltas administrativas y posteriormente se procediera a denunciar los hechos, paradójicamente les hace sujeto para acceder a los recursos del ejercicio fiscal federal de este año.