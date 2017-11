Congreso deberá aprobar cierre de basurero de Veracruz: Fernando Yunes

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-24-18:41:26 Redacción

El presidente municipal electo de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, informó que el jueves el Congreso del Estado de Veracruz deberá aprobar el cierre del basurero y autorizar la creación de un relleno sanitario por parte de la empresa Proactiva.



Destacó que esta medida ejecutada por la administración municipal actual es la solución más viable económicamente para no cancelar la concesión a la empresa que opera el basurero actualmente.



“Yo creo que es una buena solución, es una solución integral a un problema que por mucho tiempo ha sido un dolor de cabeza para la ciudad. Celebro que lo hayan resuelto antes de que termine la administración…



“Va en ese sentido para que no haya una afectación que se estimaba casi en 100 millones de pesos que para el Ayuntamiento era inviable y no va a ser así, al contrario, creo que queda mucho mejor prácticamente pegado al actual”, explicó el presidente municipal electo.



Yunes Márquez destacó que además de que esta decisión va a impactar positivamente a las finanzas públicas también será de beneficio para el medio ambiente.



Destacó que el basurero actual es un proyecto inviable que eleva considerablemente los costos de transporte de basura.



“El relleno era inviable, aumentaba los costos de transporte de los camiones de basura pues muchísimo.



“Falta que el Congreso (del Estado de Veracruz) lo logre aprobar pero sin duda alguna es una solución sustentable a largo plazo que le va a dar al municipio por lo menos unos 20 o 25 años de vida útil”, agregó.