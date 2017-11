Cae la colocación de vivienda en zona norte y sur de Veracruz: Infonavit

Debido a la crisis petrolera la colocación de la vivienda cayó durante el año entre 10 y 8 por ciento en lugares como Coatzacoalcos y Poza Rica, admitió José Manuel Treviño López, delegado del Infonavit.



Explicó que en la zona norte y sur se alcanzará el 90 o 92 por ciento de la meta de 2017 pero sacando el promedio estatal se cumplirá con las 16 mil 858 acciones de vivienda.



“Hay regiones donde sí ha habido una baja en cuanto a la utilización de créditos, sin embargo, estamos por arriba del 90 por ciento. Me estoy refiriendo específicamente a la región de Coatzacoalcos, sin embargo, el año pasado se otorgaron cerca de 16 mil créditos y este año vamos por 17 mil”.



Aclaró que en el caso de Poza Rica la meta de colocación avanza en tiempo y forma aunque en Coatzacoalcos se está 8 por ciento debajo de lo establecido para 2017.



Insistió en que los porcentajes se compensan con la solicitud de créditos en otros municipios como Xalapa, Fortín, Veracruz, entre otros.



“Sí son las dos regiones importantes petroleras pero no ha habido una disminución los créditos. Recordemos que si hay falta de oferta de vivienda nueva tenemos también la vivienda usada entonces se hace una compensación. El tema de colocación en la región de Coatzacoalcos no es una caída significativa aunque no estamos al cien por ciento del cumplimiento en la región”.



El Infonavit espera cerrar el año con 16 mil 858 acciones de vivienda, a la fecha suman 15 mil 500créditos con un ritmo de colocación promedio de 400 acciones de vivienda a la semana.



El municipio de Veracruz es determinante en la colocación de créditos ya que concentra el 53 por ciento de las solicitudes.