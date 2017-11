Recomendaciones políticas, ¿claves para ser juez?

Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 66 que para ser juez de primera instancia se requiere ser veracruzano y participar en el examen de oposición al que se convoque, en la realidad no es así y únicamente se ocupan esos cargos por recomendaciones familiares y políticas, señaló Justina Reducindo Candanedo, delegada del Foro de Abogados del Estado de Veracruz.



Agregó que conforme a la ley, cuando hace falta un juez, los profesionistas de trayectoria impecable deberían prepararse y competir, eligiendo para juez al más apto, el que tenga más estudios y el más noble, con buenos antecedentes.



Indicó que la ley existe por una razón, y es la de garantizar que la mejor persona, la más proba, pueda otorgar justicia, pero lamentablemente esto no se cumple.



Destacó que en los pueblos prehispánicos en México, había una figura similar a la del juez, y para nombrarlo se tenía que acreditar que esa persona era no sólo la más capaz, sino que además contara con los recursos económicos que garantizaran que no se iba a vender.



Quien recibía una dádiva, destacó, le cortaban la mano, y si eso ocurriera actualmente, quién sabe cuántos jueces mancos habría.



Agregó que quienes se ven desfavorecidos por esa situación son los ciudadanos.