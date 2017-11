Sedesol paga de más por productos; despensas cuestan menos en Oxxo

Las despensas que otorga la SEDESOL como parte del programa “Veracruz Comienza Contigo” cuestan más que adquirir en un OXXO los productos que contienen.



Así lo aseveró el coordinador del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri Kuri, quien realizó un comparativo en ese sentido.



“Por despensa, comparada con un OXXO, el costo equivale a 70 pesos y la estimación de los recursos gastados por la SEDESOL es de 96 pesos”, planteó el legislador retomando un análisis realizado por su fracción.



Lo anterior durante la comparecencia de la titular de dicha dependencia, Indira Rosales San Román, quien al ser cuestionada sobre dicho tema prefirió evadir las preguntas del diputado.



Kuri Kuri comentó que no existen criterios claros para la entrega de más de 2 millones de despensas a casi 300 mil familias veracruzanas, las cuales contienen avena, frijol, arroz, atún, leche semidescremada, aceite vegetal, sopa de pasta, mismas que le recuerdan “a los apoyos que otorgaba Fidel Castro a los cubanos”.



En ese sentido, Rosales San Román dijo que no se trata de un programa nuevo y por primera vez se está llevando a cabo como corresponde, cumpliendo con los criterios de calidad nutrimental según la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria que pone el DIF nacional.



Asimismo, agregó que los alimentos cumplen con la NOM 043 SSA2 2012, sin embargo la funcionaria no respondió por qué se incrementa el precio respecto a los costos según los productos que contiene.



La secretaria insistió en que la pobreza es multidimensional y en Veracruz faltan servicios como el acceso a salud, el mejoramiento a vivienda y los servicios básicos.



“El programa alimentario es una de las acciones, pero se están realizando 20 mil acciones de mejoramiento de vivienda, así como invertir dinero en mejorar la infraestructura de agua potable en zonas rurales”.



La secretaria mencionó que el programa “Veracruz Comienza Contigo” en lo que se refiere a las despensas son solo un apoyo extra que se entrega a 300 mil familias y que para diciembre serán 600 mil familias.



“Nosotros estamos comprometidos con la seguridad alimentaria, es difícil para ustedes atestiguar que tenemos un esquema ordenado”, replicó a Kuri Kuri.



Finalmente reconoció que se ha contratado a militantes del PAN para cumplir con el programa, no obstante se trata de “personas honestas, comprometidas y con experiencia”, de ahí que puede asegurar que ninguna persona de la Secretaría ha sido acusada de infringir la Ley, especialmente en materia electoral.