Capacitan a nuevos elementos de Tránsito en Tuxpan

Son cinco de los 30 ex policías, que fueran despedidos recientemente por no aprobar los exámenes de confiabilidad, los que están siendo capacitados para ocupar el área de Tránsito y Vialidad Municipal dió a conocer el oficial instructor de Cultura Vial Alberto Martínez.



Apuntó que tras su reubicación, se les está impartiendo la capacitación correspondiente, para que cuando tengan que estar ya en la vía pública lo hagan cumpliendo todas las formalidades que establece la ley, como lo es el conocimiento del Reglamento de Tránsito y los derechos que los ciudadanos tienen de no violentar ninguna ley al orden.



Con ello, se estará dictando de las habilidades necesarias para poder prestar el servicio a la población en la vía pública, garantizando con ello la seguridad de vialidad.



Esta, acotó que está basado en teoría así como en práctica, la cuál están llevando a cabo a partir de este miércoles que los incorporaron en algunas partes de la ciudad, para ir involucrandolos en las tareas diarias que tendrán.



Detalló que la capacitación esta relacionada principalmente en el uso correcto del silbato, a realizar las señales viales correctas, el trato con los peatones así como automovilistas, con el fin de brindar un buen servicio.



Aunque dijo desconocer si serán reincorporados a esta área más elementos, aseguró que todos pasarán por este proceso de aprendizaje, ya que cada encomienda es diferente y debe de hacerse con base a lo establecido en la ley.