A 2 años de mega inversión, aparecen fallas en el puente Coatzacoalcos I

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-24-02:27:19 Coatzacoalcos A pesar de la fuerte inversión para la reparación mayor, los usuarios temen que la estructura del puente no reúna las condiciones para tener una circulación segura Después de que Imagen del Golfo dio a conocer las condiciones en que se encuentra el emparrillado del puente Coatzacoalcos I, como era de esperarse usuarios de esta importante vía externaron su preocupación del deterioro que presenta la obra hecha y entregada por la empresa Freyssinet, hace dos años.



En la parte de abajo donde se encuentran las entrañas del Puente Coatzacoalcos 1, las vigas de metal a simple vistas se pueden apreciar sin daños, mientras que la parte circular del pilote marcado con el número 13, existen considerables cuarteaduras que envuelven de manera circular la mole de concreto, la parte de arriba donde descansa uno de los soportes del ante señalado, esta bretado, en ese mismo punto también se puede observar y escuchar el tremendo ruido que hacen la duela de las parrillas sueltas; de terror y miedo sin duda es el hoyanco existente en medio del emparrillado, en donde se puede ver como las llantas de los automóviles caen al hoyo, giran en el vacío para después salir milagrosamente, sin desbaratar el neumático reincorporándose en segundos al trayecto.



Hay que aclarar que no somos expertos en la materia, simplemente hablamos de lo que vimos debajo del puente desde el río, seguramente en su momento las autoridades correspondientes se tomaran su valioso tiempo para inspeccionar la situación que guarda el puente Coatza I, para despegar las dudas en su seguridad que tienen los usuarios al transitar por esta vía.



Así mismo el gobierno tendría que jalar a cuenta a directivos de la empresa FREYSSINET México S.A de C.V., quien fue la cargada de la rehabilitación y mantenimiento del Puente Coatzacoalcos I; el Ing. William Knight, ex delegado de la SCT, supervisor y supuesto experto en la materia debe de explicar cómo las parrillas que durarían 50 años no llegaron ni a dos, entre otras cosas.



Mil cien millones de pesos, fue el costo total de la obra, suma bastante considerable como para que el gobierno del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, abra de inmediato una carpeta de investigación del caso para que se comiencen a fincar responsabilidades; fuentes de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes dijeron que los personajes involucrados cuentan con padrinos con harta influencia y argumentar que ‘Aquí no paso nada’.