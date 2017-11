Tecnológicos de Veracruz no dejarán de ofertar carreras enfocadas al sector petrolero Tweet A pesar de que la actividad petrolera ha decaído en los últimos meses las instituciones tecnológicas que ofrecen carreras enfocadas a este sector no dejaran de ofertarlas, apuntó el director de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz, Alejandro Torruco Vera Tuxpan - 2017-11-23 15:24:32 - Cinthya Trinidad / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO A pesar de que la actividad petrolera ha decaído en los últimos meses las instituciones tecnológicas que ofrecen carreras enfocadas a este sector no dejaran de ofertarlas, apuntó el director de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz, Alejandro Torruco Vera.



Si bien es cierto que Petróleos Mexicanos en estos momentos está reduciendo su plantilla laboral, dijo, la actividad petrolera en Veracruz y en el país continuará a través de otras empresas y es por eso que los jóvenes deben aprovechar para prepararse en este ámbito.





