Toman maestros del SNTE instalaciones de la SEV en Tuxpan; reclaman prestaciones y salarios

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-23-21:10:48 Tuxpan Maestros adheridos al SNTE tomaron este jueves las instalaciones de la SEV en Tuxpan; demandan el pago de adeudos por parte del Gobierno del Estado

Maestros adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reclaman al Gobierno de Veracruz el pago de prestaciones y salarios, y como medida de presión decidieron tomar las instalaciones de la SEV de esta ciudad.



Al respecto, Luis Demetrio Lopez Martín, coordinador del SNTE Tuxpan, declaró que desde hace mes y medio 13 trabajadores del CREN no reciben sus pagos.



"Exigimos el pago de los compañeros que se les adeuda de la normal, del CREN, compañeros que llevan de dos a tres quincenas sin percibir su salario, ellos siguen laborando y desafortunadamente no han cumplido con lo acordado que era pagarles el día martes, es por eso que hoy se manifiestan, justamente por la falta de atención que ha mostrado el Gobierno del Estado".



Declaró que no solo estas situaciones se presentan en el municipio de Tuxpan, también en otras localidades como Ixhuatlán de Madero, Cerro Azul y Álamo, en diversos niveles educativos, desde preescolar hasta educación media superior.



Entrevistado por separado, el subsecretario de Educación Media Superior, Ricardo Gómez Leyva, señaló que aunque los adeudos son del carácter federal el Gobierno del Estado hizo gestiones para que se les pague sus salarios la primera quincena del mes de diciembre.



"Algunos de estos pagos no son de esta administración, estamos ahora trabajando con todo lo que se refiere a la gestión de esta administración, tenemos que ver los tramites al respecto porque insisto, en el caso de ellos son recursos federales".



Explicó que al ser estos adeudos del Gobierno Federal, los trámites son un poco más laboriosos.



En cuanto a las prestaciones que dicen los docentes del CREN desde el 2014 se les adeudan, se revisarán los conceptos ya que estos son de la administración anterior.



Gómez Leyva adelantó que se reuniría con los quejosos, para que a través del dialogo se llegue a un buen acuerdo.