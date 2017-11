Toman Palacio de Hueyapan de Ocampo; reclaman obras

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-23-02:58:52 Hueyapan de Ocampo En reclamo de una mala obra realizada en la comunidad de Francisco I Madero, campesinos tomaron el Palacio de Hueyapan de Ocampo

El gobierno municipal habría invertido más de dos millones de pesos en una obra sin terminar y que sus avances realizados, se efectuaron sin las condiciones técnicas correspondientes para ser una obra viable en la comunidad de Francisco I Madero.



Ante esta situación, pobladores de esa comunidad tomaron por varias horas el Palacio Municipal hasta la llegada de un acuerdo, el de tener una respuesta inmediata en 48 horas o se volverá a realizar la toma en forma definitiva.



Y es que de acuerdo con pobladores, desde abril pasado se debió haber iniciado una obra de ampliación del sistema de agua potable que fue adjudicado al constructor José Alain Fernández García, con domicilio en la calle Lázaro Cárdenas número 7 de Agua Dulce, por un monto de 2 millones, 58 mil 400 pesos y que según el informe presentado ante el Órgano de fiscalización superior del Estado fue culminado el 12 de junio del 2017.



Sin embargo, la obra solo ha consistido en la construcción de un sistema de captación de agua y la introducción de algunos metros de tubería de dos pulgadas, lo cual no está de acuerdo a las necesidades de la población.



Los campesinos afirman que la tubería que actualmente existe desde hace 13 años y suministra agua al pueblo en forma deficiente una vez por semana, es de 3 pulgadas de diámetro y la empresa pretende introducir una de dos pulgadas, a lo cual no están de acuerdo.



Las propuestas recibidas este miércoles por Pedro Cano Ramos, representante de la coordinación regional de política regional de la subsecretaría de gobierno era que la obra será terminada con nuevos recursos el próximo año mediante el alcalde entrante y que los van a conectar a las instalaciones viejas, lo cual los campesinos no aceptaron pues quieren que la obra se termine en esta administración con las condiciones técnicas adecuadas y se les dé el dinero para que ellos lo hagan.



Los campesinos afirmaron que la obra está siendo realizada por una empresa fantasma y que el recurso fue ejercido mediante el síndico Ángel Franyutti Vaca, el cuál iba directamente a pagar a los obreros.



Los inconformes fueron recibidos por el jefe se obras publicas Juan Pablo Cambranis Marcial y el secretario municipal Martin Reyes Huertas, ya que el alcalde prefirió retirarse antes de la llegada de los manifestantes.



La toma duró solo de las 10 de la mañana hasta cerca de las 15 horas, según se informó.