Lesiones menores fue el saldo de un choque en Veracruz

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-23-02:49:18 Veracruz Una mujer que viajaba en el taxi resultó con lesiones menores que no requirieron traslado a un hospital. La tarde de este miércoles ocurrió un accidente automovilístico en calles del fraccionamiento Reforma de esta ciudad, lo que dejó como saldo algunos daños materiales y personas con lesiones menores.



Fue poco después de mediodía en la intersección de las avenidas España y George Washington de la citada colonia, donde un vehículo en su modalidad de taxi colisionó contra otro particular.



Testigos relataron que el taxi marcado con el número económico 893 de la marca Nissan tipo aprio conducido por el señor Antonio P. G. de 71 años circulaba con normalidad sobre España.



Fue al llegar a George Washington cuando un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta conducida por la Señora Magaly G. de 42 años, presuntamente no respeto la preferencia Vial y chocaron en ángulo.



Debido al percance la señora María de los Ángeles A. H. de 61 años de edad que viajaba como pasajera en la unidad de alquiler, resultó con algunas contusiones por lo que se dio avisó al número de emergencias.



Fue un técnico en urgencias médicas motorizado de la Cruz Roja quién se presentó en el lugar para atender las lesiones de la agraviada, la cual para su fortuna no requirió ser trasladada a ningún nosocomio.



Momentos más tarde un perito de tránsito y vialidad del Estado llegó para tomar conocimiento de los hechos así como para realizar las diligencias pertinentes y deslindar responsabilidades.