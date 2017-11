A mesa de diálogo en Gobernación, conflicto Orizaba-Huiloapan

El secretario de Gobierno en Veracruz, Rogelio Franco Castán instauró una mesa de diálogo para que este viernes funcionarios de Orizaba y Huiloapan de Cuauhtémoc destraben el conflicto suscitado por el Centro de Transferencia o área de Servicios Municipales.



Sobre el tema, el alcalde de Huiloapan, Luis Francisco Soto Palacios, dijo que fue a través de la Secretaría de Gobernación que se les invitó a participar en una reunión y ver los temas pendientes, así como todo lo que refiere al tema del Centro de Transferencia.



“El secretario de gobierno Franco es quién hace la convocatoria así como gente de gobierno del Estado para presenciar la reunión y sea de una manera imparcial, en tanto que el proceso legal iniciado continúa hasta que una de las dos partes no retire lo dicho.



Esto se seguirá pero lo que se puede adelantar es que ya estamos en la mesa de diálogo y esperemos que esto se solucione para bien de ambas partes, en tanto que al existir un convenio con el Ayuntamiento de Orizaba, el servicio de Limpia Pública de Huiloapan continuará atendiéndose en el Centro de Transferencias”, precisó.



Dijo que las personas que acudirán al tema de la primera reunión tendrán que ventilar esos temas que se iniciaron desde que detonó esta situación, de ahí que el viernes después de la una de la tarde estarán en condiciones de dar a conocer como viene esta situación.



Sobre los montos, agregó, vamos a exponer el tema financiero, ver las diferencias y acordar hasta donde existe disponibilidad si es que las cosas son así para irse cubriendo. Mientras tanto nos centraremos en la mesa de diálogo.



Soto Palacios señaló que Orizaba así como otros municipios subsisten a través del cobro de impuestos, y Huiloapan hace lo mismo, pero desafortunadamente lo solicitaron desde el mes de junio y hasta este mes de noviembre la situación se salió de control.



“Nuestra intención no fue entrar en un juego de declaraciones, simplemente de cobrar las diferencias y dejar todo en orden, el día viernes tendremos la charla esperemos haya voluntad de las dos partes para cerrar esta situación que se presentó y ver que prosigue para que podamos hacer la entrega-recepción de buena manera y no se tengan problemas con la próxima administración”, concluyó la entrevista.