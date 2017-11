Atiende Américo Zúñiga a manifestantes de Progresa México

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-22-22:03:10 Xalapa El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga, atendió a manifestantes de la organización Progresa México que habían tomado el palacio municipal

El alcalde Américo Zúñiga Martínez se reunió con representantes de la agrupación Progresa México, quienes bloquearon las entradas de Palacio Municipal por la mañana, para escuchar sus peticiones y les recordó que el Ayuntamiento mantiene puertas abiertas para atender a los ciudadanos, por lo que no es necesario este tipo de expresiones.



Durante la mesa de trabajo, el munícipe explicó al líder de la agrupación, Orfilio García Ortiz, que es muy tarde para que esta administración ejecute los seis millones de pesos en obras que solicitaron. “Estamos a unos días de la conclusión y no daría tiempo ni de licitarlas, pero queremos buscar de manera conjunta otras alternativas”, dijo.



Asimismo, le pidió instalar una mesa de trabajo permanente, porque el instrumento más importante para llegar a acuerdos y construir soluciones de provecho para todos es el diálogo.



Finalmente, Zúñiga Martínez expresó su pesar porque los ciudadanos que acudieron temprano al Palacio Municipal no pudieron realizar sus gestiones y diligencias de forma normal.