En Veracruz aún liberan concesiones de taxis gestionadas con Duarte

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-22-21:42:05 Veracruz El reordenamiento en el Transporte público sacará de circulación a un gran número de unidades.

Actualmente hay 14 mil unidades en la conurbación, quedarán menos con el reordenamiento vehicular.



El transportista en la modalidad de taxis, Guillermo Larios Barrios, afirmó que pese a todo lo que se ha dicho del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, siguen liberando concesiones de taxis gestionadas en la administración de él.



Sin aportar mayores detalles insistió en que pareciera que alguien quiere beneficiar a personas que estuvieron cerca del exmandatario y por eso dijo saber que no sabía de más retiros de concesiones, sino en apariencia todo lo contrario.



“No es que hayan retirado. Simplemente ahorita con el tema del reordenamiento lo que está pasando es que todos los que andaban chuecos dejaron de circular. Considero que de los 14 mil que hay van a quedar alrededor de 10 mil a 10 mil 500 en Veracruz hasta Paso del Toro y más para allá”.

-¿Esas placas ya no las reasignarán?



“Siguen sacando esas cuestiones. Yo preguntaba al director (de Tránsito) por qué siguen sacando concesiones si el gobernador dijo que ya no se sacara ni una más; y él me dice que son expedientes que quedaron pendientes de la administración de Duarte. Digo, ‘¿le están sacando el trabajo a Duarte? ¿pues no que es malo?’; son incongruencias”, señaló Larios Barrios.



Estimó que en la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín debe haber unas 14 mil concesiones de taxis o quizá ya un poco menos por las que sí se han retirado y en teoría no las han reasignado a otro solicitante.



PARA LA CAJA

El empresario de los taxis afirmó que el reordenamiento vehicular y todo lo derivado en ese sector tiene como fin principal acopiar la mayor cantidad posible de dinero desde los bolsillos de los transportistas en esta conurbación.



“Por supuesto, todo lo que es el reordenamiento es recaudatorio; eso es innegable, ya se ha comentado mucho y además, es largo y complicado. Son 2 mil 81 pesos el patrón; el chofer ponía 800 pesos.



“Para el antidoping serán alrededor de 180 pesos por cada uno de ellos. Luego, el certificado médico que no sabemos cuánto van a cobrar. Luego viene la revista, alrededor de 250 pesos también; luego el reemplacamiento, alrededor de mil 600 a mil 800 pesos”, detalló Larios Barrios.



Resaltó que la situación del taxista es difícil porque en estos tiempos arriesga su vida, aunado a la baja en el servicio y las reglas que les ponen para no perder la concesión.