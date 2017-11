No cuenta Veracruz con estructura para identificar desaparecidos, señalan colectivos

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-22-21:34:54 Tuxpan Colectivos de desaparecidos en la zona norte señalan que el Gobierno de Veracruz no cuenta con una estructura para poder identificar a personas desaparecidas El Gobierno del Estado de Veracruz no cuenta con una estructura que permita la identificación de personas desaparecidas, señaló Juan Carlos Trujillo, integrante del Colectivo en Búsqueda de Personas “María Herrera”.



Pese a que desde el año 2016 los colectivos comenzaron a localizar restos humanos de personas en sitios como Colinas de Santa Fe y a principios de 2017 en el predio conocido como La Gallera, estos mecanismos no existen.



El entrevistado consideró que estos métodos no fueron diseñados por autoridades estatales, debido a que no esperaban que los familiares de desaparecidos pudieran hacer este tipo de hallazgos.



Pero ahora, tras la reciente diligencia efectuada por colectivos y personal de la PGR, Juan Carlos Trujillo declaró que el tiempo apremia y es urgente buscar mecanismos para identificar los hallazgos.





INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE…