Autos se impactan en la colonia Centro de Veracruz

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-22-04:02:31 Veracruz El encontronazo entre ambos vehículos deja cuantiosos daños materiales.

Un vehículo deportivo que circulaba por calles de la Colonia Centro, fue impactado por otra unidad particular y dejó como saldo daños materiales estimados en 50 mil pesos y una mujer lesionada.



Fue alrededor de las 6 pm sobre la avenida 20 de Noviembre y la calle Paso y Troncoso por donde viajaba el conductor del vehículo de la marca Chevrolet tipo Corvette color rojo, el cual recibió el impacto en ángulo.



Testigos señalaron que fue un automóvil de la marca Volkswagen tipo Gol, el cual se estrelló contra la unidad deportiva, para luego terminar por estrellarse contra un semáforo que se encontraba situado en la esquina.



Al lugar se presentaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja que fueron alentados por otros automovilistas que circulaban por el lugar y detuvieron su marcha para ayudar luego de presenciar los hechos.



Los socorristas le brindaron los primeros auxilios a una joven que se llevó la peor parte del golpe pero para su fortuna sus lesiones no eran de mayor consideración y no fue necesario llevarla a un hospital.



Momentos después el perito de tránsito acudió para tomar conocimiento del acontecido así como para asegurar ambas unidades y ordenar su retiro al corralón en tanto los conductores quedaron retenidos para deslindar responsabilidades.