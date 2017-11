Grupo MAS debería pagar triple de liquidación a ex empleados del SAS

Legalmente el Grupo MAS debería de pagar el triple de la liquidación que actualmente ofrece a los exempleados del extinto SAS.



Así lo informó la titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Silvia Edith Mora Herrera, quien dijo que a la fecha unos mil 400 trabajadores no han sido liquidados “conforme a Derecho”.



Al ser cuestionada por los diputados del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas y Marco Antonio Núñez López, ambos de la comisión de Agua Potable y Saneamiento, la secretaria justificó que no puede ofrecer un monto exacto de la indemnización a la que está obligado el Grupo MAS.



Expuso que esto depende de cada trabajador, con variables como la antigüedad que generaron en el SAS antes de su extinción, así como las diferentes prestaciones del Contrato como ahorro y puntualidad.



“Sin embargo estas prestaciones representarían no lo doble, yo diría que lo triple de la liquidación. He estado revisando el Contrato Colectivo que los vincula, es un contrato fuerte, creo que eso fue lo que llevó a la quiebra al SAS”, evidenció la funcionaria.



Como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, detalló que solo del Fondo de Ahorro se están pidiendo 30 millones de pesos para los trabajadores, una de las obligaciones a las que se comprometió la empresa mixta que se formó para atender a los habitantes de los municipios de Veracruz y de Medellín de Bravo.



En contra parte, refirió, el Grupo MAS está ofreciendo hasta 3 meses y 12 días de sueldo como liquidación, oferta que han rechazado los exempleados.

“Se han llevado a cabo varias reuniones para liquidar y lograr un acuerdo o consenso, sin embargo hay mil 465 trabajadores que tienen demanda (…).Ya celebraron convenio 361 trabajadores ante la Juntas Especiales número 8 y 9 de Veracruz”, indicó.



Expuso que la liquidación que se ofrece “está siendo conforme a Derecho”, pagando 3 meses o 12 días por año, así como las prestaciones que han devengado, pero no los beneficios que marca el contrato colectivo de trabajo, que son “onerosos”.



“Por eso los trabajadores no están dispuestos a dialogar o recibir la liquidación que se ofrece, ya que la empresa en extinción ha estado acuerdo en liquidarlos pero en sus términos de Ley, no en términos del Contrato Colectivo de Trabajo”.



No obstante, Mota Herrera recordó que en la Concesión al Grupo MAS se dieron reglas bien definidas y como liquidador no está cumpliendo.



“Los trabajadores no quieren la indemnización, quieren laborar, por eso no hay un consenso. El Grupo MAS contrató a unos 200 trabajadores solamente, ya que Boca del Río se salió del grupo y ya no requieren de más trabajadores, ofrecen liquidación no la reinstalación”, reiteró.