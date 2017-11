Deantes y Aguilera expidieron irregularmente 121 registros sindicales

En los últimos seis meses de la administración anterior, se expidieron 121 registros sindicales de forma irregular, aseveró la titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Silvia Edith Mota Herrera.



La funcionaria estatal subrayó que no se encontraron las limitantes y lineamientos establecidos en el marco normativo que rige a las organizaciones sindicales, es decir, que dichos trámites no están apegados a la legalidad.



Cabe señalar que dicho periodo está relacionado con los últimos días que estuvo a cargo de la dependencia Gabriel Deantes Ramos y su sucesor, Fernando Aguilera de Hombre, quien concluyó el sexenio al frente de la Secretaría.



En ese sentido, al acudir a comparecer ante el Congreso del Estado, anunció que en materia penal se iniciaron carpetas de investigación, una en contra de quien fuera Director General Jurídico, por omitir contestar una demanda civil y consentir una sentencia condenatoria.



El otro recurso se interpuso en contra del anterior Secretario, “por autorizar indebidamente en unión del ex Secretario de Finanzas y Planeación el pago de un millón seiscientos cincuenta mil pesos, en favor del actor en un juicio laboral en que la Secretaría no era parte demandada”.



Mota Herrara apuntó que en 2017 también se demandó laboralmente a la Secretaría a su cargo por 14 trabajadores, quienes reclaman un supuesto despido injustificado y 4 por reconocimiento de antigüedad.



La funcionaria estatal dijo que el registro irregular de agrupaciones sindicales generó una inestabilidad social en el ámbito laboral, dado que esto motivó el derecho para emplazar a huelga para la firma de contratos colectivos.



Además, ante los diputados de la comisión de Trabajo y Previsión Social como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, aceptó que la dependencia enfrenta un rezago de 15 años, al tener en trámite 19 mil 360 expedientes radicados en las 16 Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje.



“Esto ocasiona un detrimento en el patrimonio de los empleadores y la incertidumbre jurídica para los trabajadores, derivado de la práctica que tenían de señalar las audiencias en un margen de 8 a 12 meses, absteniéndose de emitir los laudos, las reservas de pruebas y desahogo de las mismas, en los términos consignados en la Ley Federal del Trabajo”.



Por cuanto hace a la impartición de justicia a partir de dichas juntas comentó que encontró que las 16 Juntas Especiales, así como los 3 Centros Regionales de Conciliación, no contaban con personal suficiente para el desahogo de sus funciones y actividades.



Mencionó que la mayoría de los inmuebles se recibieron en condiciones deterioradas y con falta de mantenimiento; el 35 por ciento del equipo de cómputo e impresoras estaba descompuesto y obsoleto y el mobiliario en mal estado.



Así, en cuanto al arrendamiento de los inmuebles que ocupan las Juntas Especiales de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, refirió que se adeudan las rentas de enero a noviembre de 2016, provocando inestabilidad para operar ante los reclamos de los dueños de los inmuebles y las amenazas con cerrar las oficinas.



Planteó que la Dirección General del SNEVER se operó a través de un Convenio de Colaboración celebrado entre la Federación y el Estado, cumpliendo únicamente el Gobierno Federal y el Estado no aportó lo pactado los últimos 4 años de la administración pasada, lo que dio lugar a que se penalizará a Veracruz con una reducción del 67 por ciento de la aportación federal.



Agregó que la Secretaría mantiene pasivos a proveedores diversos de los ejercicios fiscales 2012 a 2016, así como adeudos a los vocales obrero patronales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.



También pagos de laudos realizados de forma irregular, juicios laborales no registrados en los pasivos de la Dependencia, robos de vehículos sin ratificación de denuncias, así como impuestos pendientes de enterar y las cuotas obrero patronales del IMSS, a las instancias correspondientes.



“Recibí una plantilla de personal con un total de 347 plazas, únicamente por lo que respecta a la Secretaría, las cuales, de acuerdo a los servicios que se brindan, resulta limitada para dar la cobertura necesaria”, sostuvo.



En cuanto a las acciones para abatir el rezago en las Juntas Especiales, comentó que se concluyeron 8 mil 178 expedientes, además de recibir 7 mil 8 demandas laborales individuales, desahogándose 20 mil 120 audiencias y se dictaron 88 mil 195 acuerdos.



En 2017 también se realizó el pago a las y los trabajadores, por la cantidad de 458 millones 229 mil pesos en ejecución y cumplimiento a los laudos emitidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y convenios sancionados por dicha autoridad.