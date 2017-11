Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-22-01:46:16 Coatzacoalcos A sus 88 años, con ocho hijos, 25 nietos, bisnietos y dos tataranietos, a “Tía Cayita” no le duele nada A sus 88 años, “Tía Cayita” sigue enseñando a tejer de forma artesanal los trajes típicos de los pueblos Zoque-Popoluca del Sur de Veracruz.



Más aún, en el ocaso de su vida y cuando la mayoría de las personas adultas mayores como ella, están enfermos, achacosos y sólo esperan la muerte, “Tía Cayita” se prepara para asumir como Regidora en el próximo Ayuntamiento de Cosoleacaque y aún cuando no tiene clara la función que va a realizar, lo único de lo que está segura es que seguirá enseñando el oficio de tejer a las niñas y jóvenes de su municipio, para que no se pierda este oficio tan popular.



Ganadora de premios nacionales de arte a nivel nacional, reconocida por ex Presidentes de la República y ex gobernadores de Veracruz, doña Leocadia Cruz Gómez es una de las instructoras que estarán dando cursos en el taller de Arte Popular que organiza el Ayuntamiento de Coatzacoalcos con el Apoyo de la Subdirección de Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Veracruz y que iniciarán este miércoles en el anexo del Palacio Municipal de Coatzacoalcos.



Fundadora del Centro Intercultural “Nigan Tonogue” que en Nahualt significa “Aquí Estamos”, doña Cayita quiere que mujeres, especialmente niñas y jóvenes aprendan este oficio de tejido a través de la técnica de telar de cintura, pues aparte de que ayudarán a preservar las tradiciones, les permite autoemplearse y ganarse sus recursos, pues estás prendas se cotizan muy bien en el mercado nacional y tienen una gran demanda entre los turistas nacionales y extranjeros.



--¿Cual es la receta para conservar fuerte y trabajadora pese a su edad?-- se le pregunta a “Tía Cayita”.



Sin pensarlo, la mujer de piel reseca y arrugada, que luce la ausencia de su dentadura superior e inferior, que viste de refajo tejido en color amarillo y blusa blanca responde: “el secreto es trabajar duro y echarle ganas al trabajo, es el único secreto que yo conozco”.



Y es que a sus 88 años, con ocho hijos, 25 nietos, bisnietos y dos tataranietos, a “Tía Cayita” no le duele nada, tiene una mente lúcida, luce fuerte y se alista para enfrentar a partir del próximo mes de enero, otro reto más en su vida que es el de convertirse en la regidora más longeva en el país.